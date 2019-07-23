Сборная России сохранила первое место в общекомандном зачете на чемпионате мира по фехтованию в Будапеште

Наши рапиристки выиграли второе золото на турнире.

Максимальный результат показала олимпийская чемпионка и теперь уже шестикратная чемпионка мира Инна Дериглазова. Сперва она победила в личном турнире рапиристок, а затем повторила успех в командных соревнованиях. В финале российские девушки встречались с итальянками. Весной этого года на чемпионате Европы в Дюссельдорфе наша команда не пустила их в финал, а теперь вот лишила золотой медали. Решающий укол уже в дополнительное время нанесли Элизе ди Франческе именно Дериглазова. По ее словам, было сделано все, для того чтобы соперницам не удался реванш. Главное было контролировать эмоции, о чем рассказал после победы старший тренер команды Владимир Шевченко.

Перед заключительным днем соревнований у нашей команды шесть медалей – две золотых, три серебряных и одна бронзовая.