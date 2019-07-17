В Венесуэле произошли массовые отключения электроэнергии

Речь идёт о большинстве штатов и столице страны Каракасе. В правительстве говорят об «электромагнитных атаках на страну».Напомним, в мартовском блэкауте руководители Венесуэлы обвиняли оппозицию и Соединённые Штаты. На этом фоне сегодня проведут встречу страны группы Лимы. Они будут обсуждать пути разрешения политического кризиса в Венесуэле. Впрочем, от встречи не стоит ожидать многого, сказал главный редактор журнала «Латинская Америка» Владимир Травкин. Травкин Подчеркнул что значительные изменения будут достигнуты только после переговоров внутри страны.