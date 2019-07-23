Российский военный самолет дважды вторгался в воздушное пространство Южной Кореи

Сеул открыл предупредительный огонь.

Полеты в воздушном пространстве Южной Кореи российских бомбардировщиков продолжались по три минуты. Это нарушает международные договоры, отмечает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на заявление Объединенного комитета начальников штабов оборонного ведомства страны. В свою очередь в Минобороны России заявили, что российские самолеты не нарушали границы других государств при полете над Японским морем. В ведомстве подчеркнули, что два стратегических бомбардировщика провели патрулирование над японским морем. Российское Министерство обороны обвинило южнокорейские истребители в проведении непрофессиональных маневров и создании угрозы для российских бомбардировщиков. В военном ведомстве сообщили, что южнокорейские лётчики уже не в первый раз пытаются помешать полётам российской авиации над нейтральными водами Японского моря.

20 июня российский военный самолет попал в зону действия ПВО Южной Кореи.