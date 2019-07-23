В Хабаровском крае результате пожара в детском палаточном лагере погиб один ребенок

Большая часть палаток сгорели, а площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров.

Пожар в лагере на территории туркомплекса «Холдоми» в Солнечном районе произошел минувшей ночью. В результате сгорели 20 из 26 палаток. В этом момент на месте находились 189 детей в возрасте от семи до 15 лет. Жертвой трагедии стала девочка, которой сегодня исполнилось 11 лет. Еще девять человек пострадали, включая четверых детей. Трое из них получили тяжелые ожоги и находятся в коме.

По утверждению источника ТАСС, причиной возгорания мог стать неисправный обогреватель в одной из палаток. Сообщается также, что сотрудники лагеря пытались сами тушить огонь и поздно вызвали пожарных.

Было возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Также выяснилось, что палаточный лагерь был частным и работал незаконно.

Семья погибшей девочки получит компенсацию 1 миллион рублей, а пострадавшим выплатят по 50 тысяч.