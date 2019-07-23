Сеул выразил Москве протест из-за вторжения российского самолёта в воздушное пространство Южной Кореи над Японским морем. По данным южнокорейских военных, бомбардировщик в течение 3 минут находился вблизи самых восточных островов в нарушение международных договоров. В ответ были подняты южнокорейские истребители. Которые сделали предупредительные выстрелы. Комментариев со стороны Министерства обороны России пока не последовало.