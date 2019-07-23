Басманный суд Москвы сегодня решит вопрос о продлении ареста бывшему министру Открытого правительства Михаилу Абызову

Его обвиняют в мошенничестве.

Абызову, который находится под стражей с марта этого года, могут продлить арест еще на 3 месяца. Об этом агентству ТАСС сообщил его адвокат Александр Аснис. По версии следствия, бывший министр в 2011 году создал и возглавил преступное сообщество, одновременно владея рядом зарубежных офшоров. В них, согласно материалам дела, он перевел 4 млрд рублей, похищенных у «Сибирской энергетической компании» и предприятия «Региональные электрические сети». Они производят электроэнергию в Новосибирской области. Этими действиями, считают в Следственном комитете, Абызов и его сообщники поставили под угрозу энергетическую безопасность ряда регионов. Сам экс-министр Открытого правительства своей вины не признает. Он убежден, что все обвинения являются надуманными, и уверяет, что предоставил все доказательства своей непричастности к преступлению. Кроме того, Абызов жалуется на то, что ему до сих пор не разъяснили суть обвинения.

По делу Абызова арестованы еще пятеро человек. Они также отрицают вину и настаивают на том, что речь идет лишь о гражданско-правовых отношениях.