В коме находятся три ребенка, пострадавших при пожаре в лагере Хабаровского края

Один несовершеннолетний погиб.

Всего при пожаре пострадали 9 человек, из них четверо детей, которые находятся в больнице, взрослым помощь оказана амбулаторно. Ночью на территории туркомплекса «Холдоми» в Солнечном районе возник пожар в детском палаточном лагере. Огонь уничтожил 20 палаток, шесть пострадали от огня. Погибла 11-летняя девочка, тяжело пострадавших детей доставили в реанимации районной больницы в поселке Солнечный. Почти все дети, находившиеся в лагере, уехали домой в сопровождении родственников. Несовершеннолетние, за которыми пока не приехали взрослые, размещены в стационарном корпусе горнолыжной базы. В основном в детском лагере находились дети из Комсомольска-на-Амуре и Амурска.

На месте трагедии работают следователи и психологи МЧС.