Российский военный самолёт дважды нарушил воздушное пространство Южной Кореи над Японским морем. Об этом сообщили южнокорейские СМИ, ссылаясь на военных. По их данным, бомбардировщик в течение 3 минут находился вблизи самых восточных островов Южной Кореи в нарушение международных договоров. В ответ были подняты южнокорейские истребители. Которые сделали предупредительные выстрелы. Комментариев со стороны Министерства обороны России пока не последовало.