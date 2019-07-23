Российский военный самолёт дважды нарушил воздушное пространство Южной Кореи над Японским морем
Российский военный самолёт дважды нарушил воздушное пространство Южной Кореи над Японским морем. Об этом сообщили южнокорейские СМИ, ссылаясь на военных. По их данным, бомбардировщик в течение 3 минут находился вблизи самых восточных островов Южной Кореи в нарушение международных договоров. В ответ были подняты южнокорейские истребители. Которые сделали предупредительные выстрелы. Комментариев со стороны Министерства обороны России пока не последовало.