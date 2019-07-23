В Британии станет известен победитель на выборах консерваторов, по итогам которых будет объявлен новый премьер-министр

В Великобритании станет известен победитель на выборах британских консерваторов, по итогам которых будет объявлен новый лидер партии и премьер-министр страны. Голосование завершилось накануне, результат подсчёта голосов будет оглашён около 2 часов дня по московскому времени.

Борьбу ведут два кандидата – бывший глава МИДа Борис Джонсон и нынешний глава внешнеполитического ведомства Джереми Хант. Последний считается фаворитом гонки.