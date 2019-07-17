Памфилова, как ожидается, встретится сегодня с независимыми кандидатами в МГД, которым было отказано в регистрации

Глава ЦИКа Элла Памфилова, как ожидается, встретится сегодня с независимыми кандидатами в Мосгордуму, которым было отказано в регистрации. Накануне в интервью «Коммерсантъ.FM» она сказала, что нужно перепроверить поданные за них подписи избирателей.

Чиновники признали ошибку при массовой отбраковке подписей, однако они преуменьшают проблему, сказал «Эху Москвы» представитель Яблока Максим Кац. По словам Каца, речь идёт о реальных подписях реальных людей, к которым нет никаких вопросов.