Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока под стражей бывшему министру Михаила Абызову, которого обвиняют в организации преступного сообщества и крупном мошенничестве. Он был задержан в конце марта. По версии следствия, Абызов с группой соучастников похитил денежные средства компаний, которые осуществляют производство электроэнергии на территории Новосибирской области.