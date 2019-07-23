Правозащитники намерены представить сегодня новые данные о массовом убийстве в Чечне больше двух лет назад

Ожидается, что они расскажут и о так называемых «секретных тюрьмах» в регионе, — сказал «Эху Москвы» член правления общества «Мемориал» Олег Орлов. Правозащитники утверждают, что собрали данные от анонимных свидетелей о том, что 27 пропавших человек не могли уехать воевать в Сирию, как утверждают в правоохранительных органах. Власти Чечни отрицают случаи внесудебных расправ в республике, а также существование «секретных тюрем».