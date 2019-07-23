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08:04, 23 июля 2019

Глава ЦИК Элла Памфилова не исключила перепроверки подписей кандидатов, не допущенных к выборам в Мосгордуму

Памфилова считает допустимым дополнительную экспертизу отбракованных окружными избиркомами подписных листов. Об этом она сказала в интервью радио «Коммерсантъ FM». При этом, по словам главы Центризбиркома, перепроверять подписи уже зарегистрированных кандидатов в Мосгордуму не стоит. Памфилова посоветовала при сомнениях в их подлинности обращаться в суд. Тем временем в «Яблоке» считают, что часть подписей партийных кандидатов были забракованы Федеральной миграционной службой в тех случаях, если серии или номера паспортов жителей начинались с нуля. По словам главы муниципальной кампании партии Максима Каца, программа Excel при обработке данных просто удаляла нули в начале чисел. Схожая ситуация, уверяет Кац, сложилась при внесении данных жителей Большой и Малой Филевской улиц: буква «е», как утверждается, заменилась на «ё». В Мосгоризбиркоме же уверяет, что система такую возможность учитывала. В то же время там пообещали подобные подписи исключить из числа недействительных.

В субботу на проспекте Академика Сахарова прошла акция с требованием допустить независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму. В ней приняли участие, по разным оценкам, от 10 до более 20 тысяч человек.



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