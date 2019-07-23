После возгорания подлодки АС-31 экипаж мог эвакуироваться

Однако военные не стали этого делать, поскольку следовали инструкции по спасению аппарата.

Подводники до последнего боролись за живучесть станции, действовав по инструкции. На тушение очагов пожара были израсходованы все имеющиеся на борту средства. Гидронавты погибли от взрыва аккумуляторной батареи, когда им на помощь пришли члены сменного экипажа. Об этом газете «КоммерсантЪ» сообщил источник близкий к расследованию катастрофы.

1 июля гидронавты завершали контрольный выход подлодки перед предстоящим выполнением боевого задания. После завершения работ они должны были вернуться на базу, однако во время стыковки станции с лодкой-носителем на борту в аккумуляторном отсеке появился дым. Каждый из членов экипажа имел при себе портативное дыхательное устройство, которое позволяет находиться без кислорода даже при очень сильном задымлении.

Это позволило бы всем эвакуироваться. Но инструкция предписывает находиться там, где застал пожар, и бороться с аварийной ситуацией на своем месте, что подводники и пытались сделать и в результате погибли.

Минобороны сообщило о трагедии спустя сутки.