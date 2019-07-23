Возбуждено еще одно уголовное дело после пожара в лагере в Хабаровском крае

Следствие возбудило дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после пожара в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми», где погиб один ребенок и пострадали еще четверо детей и пятеро взврослых. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

«Следственными органами СК РФ по Хабаровскому краю расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных: ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»)», — говорится в сообщении.

На месте работает усиленная следственно-оперативная группа, следователи и следователи-криминалисты проводят осмотр места происшествия, изымают документацию, имеющую значение для дела, допрашивают отдыхавших в лагере детей, персонал и должностных лиц контрольно-надзорных органов. Будет дана оценка действиям руководства лагеря, передаёт ТАСС.

Сообщение о пожаре в палаточном лагере на базе отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае поступило вечером в понедельник по московскому времени. Сгорели более 20 палаток. Площадь возгорания составила 240 кв. метров. Погиб один ребенок, трое получили сильные ожоги, один пребывает в шоковом состоянии. Незначительные повреждения также получили пятеро взрослых. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).