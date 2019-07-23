Минкомсвязи предлагает перевести весь российский сегмент интернета на виртуальные частные сети

Об этом говорится в одном из актов к закону о «суверенном Рунете». Однако такие меры защиты, как пишет издание РБК, эксперты РСПП считают малореальными. К 1 января 2021 года должна быть создана национальная система доменных имен, которая будет дублировать список доменных имен и номеров автономных систем, делегированных российским пользователям.

Эти меры должны защитить российский сегмент интернета от внешних угроз. Расходы на реализацию законопроекта могут составить более 30 млрд руб. Сам закон об изоляции Рунета начнет действовать с 1 ноября.