«КоммерсантЪ»: Экипаж глубоководной станции Минобороны, где произошел пожар, мог спастись

Это утверждает газета «КоммерсантЪ». Однако, по словам источника издания, близкого к расследованию катастрофы, военнослужащие действовали в четком соответствии с «Руководством по борьбе за живучесть». Оно предписывает каждому члену экипажа оставаться в том отсеке, где его застал пожар, и бороться с аварийной ситуацией на своем месте.

Попытка уйти из горящего отсека без приказа влечет за собой уголовную ответственность. Подводники, по данным участников расследования, до последнего боролись за живучесть станции, израсходовав на тушение очагов пожара все имеющиеся на борту средства. 14 человек погибли 1 июля, по предварительным данным, от взрыва аккумуляторной батареи.