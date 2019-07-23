Владимир Путин ввел мораторий на бюджетную поддержку нефтяных компаний

Государство не будет помогать при разработке месторождений, по меньшей мере, до конца этого года. К декабрю президент поручил провести инвентаризацию запасов, а также изучить вопрос об экономической эффективности их освоения. В крупнейших российских компаниях решение президента пока не комментируют.

Журнал Forbes напоминает, что ввести мораторий предлагал министр финансов Антон Силуанов после того, как глава «Роснефти» Игорь Сечин запросил на развитие Арктики льготы боле чем в 2,5 трлн. рублей. По сведениям издания, мораторий не коснется только одного проекта — Приобского месторождения «Роснефти».