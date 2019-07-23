Почти 900 тонн гуманитарной помощи получила Венесуэла

В основном это продовольствие и медикаменты, их получили около 800 тысяч жителей республики, рассказали представители венесуэльской оппозиции. Там считают, что такого объема недостаточно для удовлетворения потребностей населения в гуманитарной помощи. Республика переживает сейчас острый политический, социальный и экономический кризис.

Сегодня в аргентинской столице планируют собраться члены Группы Лимы. Это объединение американских государств было создано для поиска выхода из кризиса в Венесуэле. Впрочем, не стоит ждать многого от предстоящей встречи, сказал «Эху Москвы» главный редактор журнала «Латинская Америка» Владимир Травкин.

Владимир Травкин подчеркнул, что значительные изменения будут достигнуты только после переговоров внутри страны.