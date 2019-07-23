Силовики скоро получат право сбивать беспилотники

Соответствующий законопроект Госдума сегодня рассмотрит в первом чтении.

Закон позволит правоохранительным органам определять принадлежность дрона, связаться с внешним пилотом или имеющимися средствами менять траекторию полета беспилотника без его повреждения. В крайнем случае, если устройство создает опасность для жизни и здоровья граждан, важных государственных объектов, транспортной и энергетической инфраструктуры, силовики получат право пресекать полет беспилотного летательного аппарата.

В число ведомств, которым разрешат сбивать дроны, названы МВД, Росгвардия, ФСБ, Федеральная служба охраны и Служба внешней разведки. Авторы проекта отмечают, что из-за неуклонно снижающейся стоимости беспилотников число их владельцев в России стремительно растёт. На сайте «Парламентской газеты» утверждалось, что к 2035 году в воздушном пространстве страны постоянно будут находиться 100 тысяч дронов.

Видео с беспилотников часто используют в антикоррупционных расследованиях о недвижимости российских чиновников и бизнесменов.