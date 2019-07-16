Председатель Центризбиркома, как ожидается, встретится сегодня с оппозиционными кандидатами в Мосгордуму

Они требовали встречи с Эллой Памфиловой после того, как им отказали в регистрации. Кандидаты обращали внимание, что собранные ими подписи признавали недействительными под надуманными предлогами.

Один из тех, кого сняли с выборов, глава муниципального района Красносельский Илья Яшин собирается также подать сегодня жалобу в избирком. Он сказал «Эху Москвы», что эксперты изучат все отбракованные подписи.

Яшин добавил, что для регистрации ему достаточно «отбить» 133 подписи, ранее признанные недействительными.