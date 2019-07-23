На Филиппинах начнется суд над журналисткой Марией Рессе

Главного редактора издания Rappler, известную критикой в адрес президента страны, обвиняют в киберклевете.

Журналистку Марию Рессе задержали в феврале этого года по заявлению бизнесмена Вильфредо Кенга.

Поводом для этого стала статья в Rappler, вышедшая в мае 2012 года. В материале рассказывалось о том, как предприниматель одалживал спортивный внедорожник ныне покойному председателю Верховного суда Филиппин Ренато Короне. Также было упомянуто и о неясном прошлом Кенга, включая его возможную причастность к убийству и контрабанде.

В итоге бизнесмен подал на Рессе в суд, но это уже не первое обвинение в ее адрес. Ранее претензии возникали и у правительства Филиппин – по утверждению представителей властей, издание Rappler контролируется организацией за пределами страны, что противоречит местным законам. Сама Рессе называет свое дело «притеснением и запугиванием» и отрицает обвинения в свой адрес, считая их политически мотивированными.

В декабре 2018 года Мария Рессе получила премию Time «Человек года» за репортерскую деятельность, сопряженную с угрозой личной безопасности.