Обвиняемый в госизмене помощник полпреда Цуканова попытается выйти на свободу

Его жалобу на арест рассмотрит Мосгорсуд. Официальной информации о деле Александра Воробьвева по-прежнему не хватает. При задержании и обыске у него изъяли польский паспорт и записывающую аппаратуру, писала газета «Коммерсантъ». Это дает основания полагать, что чиновник шпионил в пользу Польши. По данным портала Znak.com, Воробьев передавал секретную информацию с заседаний Совета безопасности России. Бывший начальник Воробьева Николай Цуканов входит в состав Совбеза.

С Воробьевым нынешний полпред в Уральском федеральном округе знаком еще по работе в Калининградской области. А после повышения позвал его работать на федеральный уровень. Цуканов после ареста Лефортовским судом заявил, что шокирован произошедшим, но от комментариев дела отказался.

В Кремле знают об аресте Воробьев. Президент и полпред Цуканов ситуацию не обсуждали.