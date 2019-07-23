Роскомнадзор не нашел нарушения прав пользователей в связи с утечкой данных интернет-магазина Ozon

Компания предоставила подробный отчет. Ее специалисты заменили скомпрометированные пароли и предупредили клиентов, пояснили в ведомстве. И добавили, что они не зафиксировали потока обращений пострадавших. Ранее издание РБК писало, что на одном из сайтов была обнаружена база с адресами электронной почты и паролями более 450 тысяч аккаунтов пользователей Ozon. В компании отвечали, что большинство записей в этой базе были заимствованы из разных источников и не относятся к интернет-магазину.