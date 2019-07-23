Соединенные штаты создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива

К участию приглашаются все страны, сказал американский госсекретарь Майк Помпео. Он подчеркнул, что Вашингтон не хочет войны с Ираном, но стремится к тому, чтобы Тегеран изменил свое поведение. Помпео добавил, что президент США Дональд Трамп готов встретиться с лидерами Исламской республики. В Ормузском проливе ранее произошло несколько нападений на суда, в которых Запад обвиняет Иран. Кроме того, иранские военные задержали британский танкер.