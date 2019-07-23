Производители товаров повседневного спроса уменьшили размер упаковок до 20%

Это происходит последние 7 лет. Как пишет газета «Ведомости», со ссылкой на аналитиков, чаще всего компании, уменьшая вес или объем единицы продукта, лишь незначительно снижают его стоимость, или вовсе сохраняют прежней. Таким образом, они пытаются сохранить спрос при снижении доходов россиян. Себестоимость продуктов питания постоянно растет из-за роста расходов на электроэнергию, перевозки, акцизы на топливо и многое другое, объясняют эксперты.