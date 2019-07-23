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04:03, 23 июля 2019

Федеральная торговая комиссия США в ближайшие дни объявит о взыскании с социальной сети Facebook 5 млрд. долларов

Стороны достигли договоренности в деле о нарушении при обработке личной информации пользователей, передает со ссылкой на собственные источники агентство Reuters. Пока ни чиновники, ни представители Facebook эту информацию не комментировали. Расследование ведется больше года. Оно началось после публикации газеты The New York Times о передаче данных пользователей сети британской компании Cambridge Analytica.



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