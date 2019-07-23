Убитая в Петербурге активистка числилась в списке потенциальных жертв одной из группировок гомофобов

Там же, как пишет «Фонтанка», есть фамилии ряда известных участников ЛГБТ-организаций. Тем временем следственный комитет, по сведениям интернет-издания, не исключает, что убийц Елены Григорьевой могло быть несколько. Сама она год назад обращалась с заявлением в полицию о совершенных в отношении нее действиях сексуального характера, но в возбуждении уголовного дела Следственный комитет отказал. Участница ЛГБТ-движения была убита в минувшие выходные. Полиция, как сообщается, задержала подозреваемого, 40-летнего жителя Башкирии.