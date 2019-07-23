Телеведущий Владимир Соловьев подтвердил наличие вида на жительство в Италии

В интервью ВВС он сказал, что об этом известно российской миграционной службе. И добавил, что такой документ не дает права на работу или получение гражданства. Он позволяет находиться на территории страны дольше, чем по визе. О наличии итальянского вида на жительство у Соловьева накануне рассказал политик Алексей Навальный. По его сведениям, также вид на жительство получили пятеро детей телеведущего российского государственного канала.