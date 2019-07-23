Американская администрация и Конгресс пришли к компромиссу в вопросе о потолке государственного долга

Президент США Дональд Трамп написал в своем «Твиттере», что договоренности касаются двухгодичного бюджета страны. В Штатах достигнут установленный лимит на величину госдолга в 22 триллиона долларов. Теперь он должен быть поднят конгрессом. Иначе, предупреждали эксперты, страна может столкнуться с дефолтом уже в первой половине сентября. Как подсчитал ранее телеканал CNN, за два года президентства Дональда Трампа госдолг увеличился более чем на 2 трлн. долларов.