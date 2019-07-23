Детский палаточный лагерь, который сгорел в Хабаровской области, работал без разрешительных документов

Об этом сказали на заседании местной комиссии по чрезвычайным ситуациям, передает агентство «Интерфакс». Кроме того, при проверке туристической базы, где произошло ЧП, еще весной были обнаружены нарушения противопожарных правил. Накануне там сгорели 20 из 26 палаток, погиб один ребенок, еще трое находятся в реанимации. По словам сотрудников МЧС, работники лагеря сначала пытались справиться с огнем самостоятельно и поздно вызвали спасателей.