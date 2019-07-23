Один человек погиб, еще 15 пострадали в результате конфликта на границе Таджикистана и Киргизии

Погибший был местным учителем, рассказали власти. Стычка между жителями таджикского анклава Ворух и киргизского села Ак-Сай, по словам очевидцев, произошла накануне вечером из-за установки гражданами Киргизии флагштока на территории Воруха. По словам источника агентства ТАСС, сейчас дорога из Исфары в Ворух заблокирована киргизской стороной, на место инцидента прибыли представители пограничных служб обеих стран.