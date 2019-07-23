Руководство петербургской полиции уволит сотрудника, в машине которого обнаружили баллоны с веселящим газом

В то же время в главке сказали, что сам газ не числится в списке запрещенных веществ. Однако поведение капитана полиции дискредитирует ведомство, приводит интернет-издание «Фонтанка» ответ из управления МВД. Полицейского задержали в ночь на понедельник возле клуба в центре города по подозрению в том, что .он продавал шарики с веселящим газом. Сам он это отрицает и настаивает, что найденное в салоне автомобиля ему не принадлежит.