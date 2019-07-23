Министерство обороны США, по некоторым данным, проводит секретную операцию в районе Вашингтона

В ней задействованы военные вертолеты, она стартовала еще в октябре прошлого года, передает агентство Bloomberg. О ее существовании стало известно из письма Пентагона в Конгресс. Ведомство просит предоставить дополнительные более $1,5 млн для «новой секретной полетной миссии». Часть средств будет направлена на работу специального «секретного информационного центра» на военной базе в Форт-Белвуар, штат Вирджиния. Представители Пентагона от комментариев отказались.