Одиночные пикеты ожидаются сегодня у здания Государственной думы

На акцию выйдут противники законопроекта о поправках в Градостроительный кодекс. Сами они называют его «законом об изъятии жилья». Его депутаты будут обсуждать во втором, решающем, чтении. Авторы его говорят, что хотят стимулировать развитие т.н. «депрессивных» городских территорий. По словам критиков документа, его принятие приведет к легализации массовой точечной застройки, свободного сноса жилых кварталов, бессудному изъятию недвижимости. Они говорят, что закон лоббируют крупные строительные компании.