Глава партии «Зеленые» усомнился в необходимости референдума по поводу строительства полигона на станции Шиес

Председатель политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые» Анатолий Панфилов усомнился в необходимости решения проблемы строительства мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области путем проведения референдума. Об этом он заявил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Референдум-то что проводить? Естественно, что все проголосуют против. Надо профессионально [подходить – ЭМ]. Понимаете, проблема России и Москвы – отсутствие профессионализма», — сказал он.

А.Панфилов добавил, что на месте строительства мусорного полигона на станции Шиес необходимо провести экологическую экспертизу, а также проконсультироваться по поводу строительства с профессионалами и разъяснить ситуацию населению.

Он отметил, что решение проблем, связанных с переработкой мусора, осложнено тем, что «власть закрылась и не подпускает общественность». Для решения подобных проблем необходимо развивать гражданское общество, подчеркнул он.