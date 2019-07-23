В Великобритании сегодня объявят имя нового премьер-министра

Голосование членов Консервативной партии завершилось накануне. За должность лидера партии борются два кандидата: бывший и нынешний главы МИД – Борис Джонсон и Джереми Хант. Действующий министр иностранных дел в своей предвыборной речи в числе прочего пообещал довести брексит до конца, что не удалось предыдущему премьеру.

Хант добавил, что будет рад видеть в своей команде соперника по выборам Бориса Джонсона. Впрочем, экс-глава МИД является фаворитом гонки. Он также известен своей жесткой позицией по брексит и намерением вывести страну из ЕС даже без сделки с Брюсселем.