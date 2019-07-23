Команда украинского президента, по некоторым данным, решила провести досрочные местные выборы

Как сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на офис Владимира Зеленского, голосование может пройти в максимально короткий срок, сейчас лишь обсуждается юридическое обоснование этого шага. Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков отметил, что есть множество примеров того, как местная власть работает неэффективно.

Накануне в стране прошли внеочередные выборы в Верховную Раду. После подсчетов большинства голосов стало понятно, что партия Зеленского сможет впервые в истории страны может самостоятельно сформировать правительство.