В столице сегодня пройдет тестирование электронного голосования на выборах в Мосгордуму

Это уже вторая проверка программного обеспечения – прошлая закончилась неудачно.

Принять участие в тестировании системы электронного голосования смогут жители Москвы, достигшие 18 лет, в своем личном кабинете на портале mos.ru. Участникам эксперимента предложат ответить на вопрос о том, что нужно делать с бездомными собаками и кошками в Москве, с несколькими вариантами ответов. Само голосование пройдет с 8 утра до 8 вечера.

Тестирование проводится для выявления возможных технических проблем системы, а также для создания максимально удобного и понятного пользователям интерфейса голосования.

Это уже вторая проверка системы электронного голосования: ранее, 12 июля, во время первого теста произошли сбои. Глава общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами Алексей Венедиктов подчеркнул, что программисты при помощи наблюдателей нашли недочеты и начали их исправлять.

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября этого года. На них будет проведен эксперимент по электронному голосованию в некоторых районах Москвы, включая Зеленоград, Бибирево и Чертаново.