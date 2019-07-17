Глава партии «Зеленые» Анатолий Панфилов выступил против раздельного сбора мусора

Председатель политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые» Анатолий Панфилов назвал раздельный сбор мусора «прошлым веком». Об этом он заявил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«В Германии уже несколько лет от раздельного мусора все ушли. Это нам втюхивают в сознание, чтобы мы покупали их устаревшие технологии. Теперь делается лазерная сортировка, а раздельный мусор – это прошлый век. Это такая фишечка, придуманная, чтобы снять напряг в обществе. Давайте мы раздельный мусор внедрим, а виновато население – взяли и перевели стрелки. Никакого раздельного мусора быть не может», — сказал он.