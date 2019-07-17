В партии «Зеленых» поддержали идею создания «теневой» Мосгордумы

«Российская экологическая партия «Зеленые» поддержала идею создания «теневой Мосгордумы». Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель партии Анатолий Панфилов.

«Кажется, у вас в эфире была интересная идея создать теневую Мосгордуму. Так, допустим, в Великобритании, партии, которые приходят к выборам, не выгоняют предыдущих. У них даже кабинеты напротив, они сидят, советуются. Если создать такую теневую Мосгордуму – это было бы прекрасно», — сказал он.

А.Панфилов также подчеркнул, что партия намерена отстаивать своих незарегистрированных кандидатов.

«Безусловно, мы крылышки не будем складывать, и с Мосгоризбиркомом, и с Центральной избирательной комиссией — мы весь этот путь пройдем», — отметил он.

Ранее основатель «Открытой России» Михаил Ходорковский поддержал борьбу оппозиционных кандидатов в Мосгордуму за регистрацию на выборах. При этом он предложил снятым кандидатам организовать альтернативную, «теневую» Мосгордуму.