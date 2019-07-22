Великобритания пригрозила Ирану появлением у его берегов новых военных кораблей

Это произойдет, если исламская республика будет продолжать идти «опасным путем» — сказал министр иностранных дел Джереми Хант. Он отметил, что это будет вызвано не желанием усилить напряженность в регионе, а стремление защитить свободу судоходства.

Танкер Stena Impero был захвачен после того, как ранее в Гибралтарском проливе было задержано иранское судно, экипаж которого обвинили в контрабанде нефти. Накануне газета The Sun написала, что Лондон может направить в Персидский залив атомную подводную лодку.