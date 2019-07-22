Российские власти выплатят блогеру Марии Мотузной 100 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование

Об этом сама девушка написала в «Твиттере».

Мотузную обвиняли в возбуждении ненависти и вражды, а также оскорблении чувств верующих из-за публикации в интернете картинок, которые, по мнению правоохранителей, нарушают закон. Дело вызвало широкий общественный резонанс. Прошлой осенью суд вернул материалы прокурору для дораследования, а этой зимой надзорное ведомство принесло Мотузной официальные извинения за необоснованное привлечение к уголовной ответственности.