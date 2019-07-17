Яшин: Все незарегистрированные независимые кандидаты в Мосгордуму объединились на фоне снятия с выборов

Все незарегистрированные независимые кандидаты в Мосгордуму объединились на фоне снятия с выборов. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» кандидат в депутаты Мосгордумы Илья Яшин.

«Собянин смог сделать за месяц то, что Путин не смог сделать за двадцать лет: сейчас сложился абсолютно рабочий диалог между людьми, которые еще два месяца назад друг другу руки не подавали. В нашем рабочем чате абсолютны все снятые независимые кандидаты: и яблочники, и гудковцы, и ребята из команды Навального, и муниципальные депутаты, все нормально взаимодействуют. Завтра вместе собираемся идти на встречу к Элле Памфиловой (глава Центризбиркома – Э.М.)», — сказал он.

Ранее двенадцать незарегистрированных кандидатов в депутаты Московской городской думы подали жалобы в Мосгоризбирком. Среди них К.Янкаускас, И.Жданов, Л.Соболь, Д.Гудков. Жалобы будут рассмотрены комиссией на этой неделе.