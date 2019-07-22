Перед проходом судов через Ормузский пролив компаниям рекомендовано предупреждать об этом британские ВМС

Об этом говорится в коммюнике, распространенном в понедельник группой основных судоходных ассоциаций. Путевые листы и сведения о национальностях членов экипажей планируется передавать военным, которые готовы поддержать американскую инициативу по укреплению безопасности судоходства в Персидском заливе.



Эти меры приняты после того, как Иран захватил британский танкер, мотивировав это нарушениями морского права. Судно до сих пор остается в одном из портов исламской республики.