Власти Иркутской области довели до пострадавших от наводнения жителей региона только чуть более 60% помощи из бюджета

Власти Иркутской области довели до жителей региона, пострадавших от наводнения, только чуть более 60% помощи из бюджета. Это следует из отчета Минфина.

Всего из резервного фонда на ликвидацию последствий стихии и помощь пострадавшим было выделено почти 3 млрд рублей, однако доведено до получателей менее 2 млрд, сообщили в финансовом ведомстве. При этом там отметили, что Центробанк и банковская система Иркутской области работают и в выходные. О том, что материальная помощь доводится медленно, чуть ранее сказал и вице-премьер Виталий Мутко. По его словам, необходимо как можно скорее «закрыть вопрос со списками». Одновременно Мутко пожаловался на то, что цифры «все время плавают». Он добавил, что если на материальную помощь будут израсходованы не все средства, это будет означать невладение ситуацией главами муниципалитетов. Вице-премьер, одновременно возглавляющий комиссию по ликвидации ЧС, призвал завершить выплаты до 27 июля. В то же время первый замминистра финансов Леонид Горнин, как передает интернет-издание РБК, потребовал от властей Иркутской области определиться с потребностью в средствах и произвести возврат неизрасходованного остатка.

Наводнение в Иркутской области затронуло более ста населенных пунктов с примерно десятью тысячами жилых домов. В результате стихии погибли 25 человек, еще 8 числятся пропавшими без вести.