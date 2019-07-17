Партия Владимира Зеленского на выборах в Верховную раду получает большинство

Таким образом, «Слуга народа» впервые в истории страны может самостоятельно сформировать правительство. Четыре другие партии, прошедшие в парламент, сильно отстают от лидера.

В украинском обществе сейчас наблюдается настоящая электоральная революция, — сказал «Эху Москвы» директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев. Карасев добавил, что олигархи будут сопротивляться этому, но бороться со всем народом им будет нелегко.