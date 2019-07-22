Участника митинга за свободные выборы в Москве, которому полицейские сломали руку, оштрафовали на тысячу рублей

Алексей Кутенков был признан виновным по статье о неповиновении законному требованию полицейского. Судья Юлия Данильчик отказала адвокату, попросившему выслушать показания свидетелей и вызвать на процесс сотрудников МВД, составивших протокол.

В акции в центре столицы в прошедшую субботу приняли участие более двадцати тысяч человек. Митинг в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, которым отказали в регистрации, был согласован с властями.