Филиппинский президент призвал ввести смертную казнь за наркотики и коррупцию

Как пишет газета «Манила буллетин», Родриго Дутерте выразил недовольство тем, что за три года его пребывания на посту эти проблемы остались главными в стране.

После своего прихода к власти, Дутерте начал жесткую кампанию против наркотиков на Филиппинах. По данным полиции, в ходе столкновений были убиты около пяти тысяч человек, якобы причастных к изготовлению и сбыту запрещенных веществ. В ООН требовали прекратить убийства подозреваемых, в отношении которых не проводилось судебного разбирательства.