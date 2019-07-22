Китайская компания Huawei, по некоторым данным, тайно помогала КНДР создать собственную беспроводную сеть

Это утверждает газета «Вашингтон Пост», ссылаясь на внутренние документы корпорации, полученные от ее бывших сотрудников. Подчеркивается, что эта деятельность нарушает экспортные правила США, которые запрещали поставки Пхеньяну оборудование, содержащие американские компоненты. По сведениям газеты, министерство торговли уже три года ведет расследование предполагаемых связей Huawei с властями Северной Кореи.

Ранее США обвинили китайскую корпорацию в техническом шпионаже, однако, по итогам переговоров между президентами двух стран, американский лидер согласился ослабить давление на IT-производителя.